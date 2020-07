Ejidatarios de El Zapote señalaron que las autoridades estatales han incumplido con el pago de 15 millones de pesos para el uso de tierras para la construcción de un canal pluvial, en una zona cercana al Aeropuerto de Guadalajara.

Indican que el acuerdo con el Gobierno del Estado se firmó hace cuatro meses y no ha habido pago alguno, por lo que los trabajos del colector no deben continuar.

El pasado 4 de julio el Comisionado ejidal, el Ingeniero de la obra y el representante de la Comisión Estatal del Agua, acordaron que mientras no exista un pago, las obras no podían seguir, sin embargo este miércoles la construcción del colector continúa.

Ante esta situación, el Ejido El Zapote decidió ya no rentarle al Gobierno del Estado el terreno para resguardar su maquinaria y materiales, entre otras cosas. (Por Claudia Manuela Pérez)