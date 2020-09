Durante la visita de Andrés Manuel López Obrador a Guadalajara, ejidatarios de El Zapote lograron que el presidente les concediera un encuentro con altos funcionarios federales para revisar el pago de sus tierras donde se construyó el aeropuerto.

A decir de los ejidatarios, a más tardar el 13 de octubre tendrían una respuesta. Nicolás Vega Pedroza, presidente del ejido, explicó que los funcionarios estaban mal informados de su caso y de la sentencia que obliga el pago de sus terrenos. Aunque otros encuentros con funcionarios federales, han fracasado, Vega Pedroza señaló que van a confiar en este acuerdo:

“Y pues ya es la última instancia ya la Presidencia de la República. Ya no estamos en un área donde le tenga que preguntar a otro, es la última instancia y bueno pues debemos de confiar sin dejar las acciones legales”.

Reiteró que no venderán más tierras para la ampliación del aeropuerto, hasta que no se les indemnice lo que ya se les debe. (Por Héctor Escamilla Ramírez)