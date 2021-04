Por temor, desconfianza o mala información, se estima que un 30 por ciento de la población mayor de 60 años no se ha vacunado contra Covid-19, lamenta el infectólogo y miembro de la Sala de Situación de la UdeG, Héctor Raúl Pérez Gómez.

“Hay estimaciones que sugieren que hasta el 30 por ciento de los adultos mayores no se vacunaron por diversos motivos, probablemente uno de los más importantes haya sido reticencia, mala información, temor”.

Es preocupante, indica Pérez Gómez, que uno de cada tres adultos mayores haya decidido no vacunarse, cuando en otro países la cobertura supera el 90 por ciento. (Por Gricelda Torres Zambrano)