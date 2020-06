Tras la inspección realizada de cara a la primera semana de operaciones del semáforo sanitario, el 42 por ciento de empresas esenciales iniciaron labores y cumplieron con el protocolo de sanidad por el covid-19, así lo informa la secretaria del Trabajo, Luisa María Alcalde.

“Cuarenta y dos por ciento había iniciado sus actividades y cumple con las medidas y los protocolos, 34 por ciento aún no iniciaba las actividades, 16 por ciento la empresa se encontraba cerrada, una empresa, que es el punto 30 por ciento no permitió el desahogo de la inspección, 1.8 por ciento inició actividades, pero no cumple con las medidas y los protocolos”.

Asimismo, informó que hay 80 centros de trabajo que presentan varias incapacidades por enfermedades respiratorias, en su mayoría en el Valle de México y Baja California, por lo cual serán inspeccionados esta semana. (Por Arturo García Caudillo)