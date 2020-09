El actor juvenil Harold Azuara busca que su trayectoria como actor siga por buen camino, pero sobretodo en la comedia, así lo platicó en exclusiva para Notisistema:

“Como que ahora que crezco me doy cuenta que no solo es cuestión de divertirme, me gustaría estar comprometido con el mensaje de lo que hago, entonces, pues no sé, encontrar proyectos que digan lo que yo también quiero decir, ese sería mi máximo, pero por estos momentos es lo que me divierte.”

Por lo pronto, Harold Azuara participa en la tercera temporada del programa “Renta congelada”, en donde comparte créditos con Rodrigo Murray, Paty Navidad y José Eduardo Derbez, entre otros. (Por Katia Plascencia Muciño / Foto: @haroldazuara1)