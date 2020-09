Luego del anuncio de Sergio Pérez de que dejará al equipo Racing Point y posiblemente sea su adiós de la Fórmula 1, el padre de ‘Checo’, Antonio Pérez Garibay, dice que lo mejor hubiera sido despedirse en un Gran Premio de México, y que cerrará con gran mentalidad pese a saber que es el adiós, pues dice que el tapatío es de los mejores pilotos.

“Nos hubiera encantado que este año hubiera existido el Gran Premio de México, cuando tenía un auto competitivo, para pelear. Le quedan algunas carreras y Checo tiene que pelear. Checo es un tigre y es el mejor piloto del mundo,tanto en el extranjero como en México se dice que Checo Pérez es el mejor piloto para cuidar las llantas, eso es una mentira. Checo Pérez es el mejor piloto con llantas usadas, con llantas nuevas todos son buenos pilotos”.

Dijo que es momento de agradecer al empresario Carlos Slim, pues sin su apoyo Checo no hubiera llegado a la Fórmula 1.

“Gracias a él, esto fue posible, sin Carlos Slim esta película no hubiera sido realidad. Todo el apoyo que le brindó Carlos Slim, su familia, adoptó a Checo, me siento muy agradecido porque sin eso, esto no hubiera sido posible y ahora la función tiene que continuar”. (Por Martín Navarro Vásquez)