El agua es de la Nación, no de los estados, y las presas son instalaciones estratégicas, aseguró enfática, ante los reclamos de agricultores de Chihuahua, por el conflicto en torno a la Presa la Boquilla, la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero.

“Deben ser custodiadas por la Guardia Nacional y el Ejército mexicano por ser instalaciones estratégicas. Y la competencia es federal sobre las aguas nacionales y las presas como instalaciones estratégicas de seguridad nacional. Si eso no queda claro, que quede claro. La competencia es federal, el agua es nacional y las presas son instalaciones estratégicas de seguridad nacional del Gobierno de México”.

Al comparecer ante diputados, y luego de la reunión que sostuvo con el líder de la Asociación de Usuarios de Riego de Chihuahua, negó que, como él dijo, el encuentro haya sido ríspido, e hizo votos para que, producto de esta situación, no haya necesidad de revisar el tratado de aguas con Estados Unidos. (Por Arturo García Caudillo)