Mayúscula sorpresa se registró en la Copa del Rey de España después de que el Alcoyano de la segunda B, con un hombre menos, derrotó en tiempos extras al Real Madrid por 2-1 para eliminarlo del torneo, tras el empate 1-1 en el tiempo regular, en lo que ya es considerado como uno de los mayores fracasos en la era Zinedine Zidane y quien dice no tener una explicación para lo sucedido.

“No, una explicación esta noche no la tengo porque al final nosotros alternamos el bueno y el mal momento en aun partido como el de hoy sobre todo a nuestro inicio, es verdad que no tenemos regularidad en nuestros partidos y en nuestros resultados”.

Zidane descarto que se una verguenza ser eliminados de la Copa por un equipo de la Segunda “B”.

(Por Manuel Trujillo Soriano).