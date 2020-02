El Atlas no levanta y anoche dió una exhibición muy pobre por lo que el Pachuca, sin hacer mucho, se llevó la victoria por dos goles a cero en encuentro disputado en la cancha del estadio Jalisco ante poco más de 18 mil aficionados.

Los rojinegros tuvieron más tiempo el balón pero los tuzos fueron más peligrosos y al minuto 55 abrieron el marcador con gol de Franco Jara. Al 65, el mismo Jara cobró un tiro de penal para poner el dos por cero definitivo.

Pese a que al Atlas volvieron a cantarle oles en su contra y a que terminó abucheado por la exhibición que dio, el técnico Rafael Puente, no cambió su discurso.

“El primer tiempo me parece que fue un partido parejo, donde el rendimiento y lo que pudimos ofrecer, no estuvo al nivel de lo que ofrecimos en el Azteca, pero tampoco, distó mucho de eso. El segundo tiempo el gol nos cae como una losa muy pesada y evidentemente ahí es donde tenemos que trabajar. Este equipo tiene que trabajar la resiliencia y si algo he tenido, es la capacidad de sobreponerme a las muchas adversidades que he tenido que enfrentar. En la vida puedes ganar, perder o empatar; abandonarse, al menos con nosotros al frente, nunca estará permitido”.

Por cierto que desde su etapa al frente de Querétaro y ahora con el Atlas, Rafael Puente se convirtió en el entrenador con más derrotas consecutivas en la historia de los torneos cortos del futbol mexicano al llegar a 10, para superar por uno, la marca del uruguayo Eduardo Acevedo. (Por Juan Carlos González)