Aunque no dio mal juego, Atlas perdió tres goles por uno contra el campeón León, en juego de la fecha 14 y celebrado en el Estadio Jalisco.

Los Rojinegros tuvieron como nota principal los regresos de Edgar Zaldívar, quien marcó el gol de los Zorros y sobre todo de Julio Furch quien debutó como jugador de Atlas luego de lesionarse antes de arrancar el torneo.

Para el triunfo Esmeralda, que jugó con algunos suplentes anotaron Emmanuel Gigliotti en dos ocasiones y uno más de Oswaldo Rodríguez.

A los zorros les anularon dos goles, uno de Caraglio en fuera de lugar y otro por una mano en anotación de Ángulo.

El técnico Diego Cocca señaló: “Muchas cosas rescatables, la actitud es lo principal, de ir siempre hacia adelante, de buscar el arco rival, empezamos muy bien, no pudimos reflejarlo en el marcador, no pudimos meter gol, luego se emparejó el partido, tuvimos cuatro o cinco jugadas claras para marcar. Tuvimos mucha intensidad, reaccionamos; y luego estas cosas que no voy a entender nunca cómo es el VAR, que nos quita un gol legítimo, que nos ponía de vuelta, pudimos sumar de a tres, lástima porque anulan también el gol de Milton por dos centímetros, pero hay que corregir todos los detalles importantes”.

León llegó a 20 puntos y es séptimo en la tabla de posiciones y Atlas quinto al quedarse con 21. (Por Martín Navarro Vásquez/Foto@AtlasFC)