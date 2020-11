El boxeador jalisciense, Saúl Álvarez, reveló a Box Azteca, que el ser ya agente libre es el máximo desafío en su carrera y confía en que pronto tendrá noticias sobre su próximo combate, pues ya sea el 19 de diciembre o incluso en Navidad, hará lo posible por subir al ring por primera vez en este año 2020.

“No me importa si es el 19 o Navidad, no me importa, lo que quiero es pelear este año y cualquier día. Para mí, cuando hay que trabajar hay que trabajar y estoy dispuesto a sacrificar cualquier cosa”, señaló el campeón mundial de boxeo. (Por Martín Navarro Vásquez)