En pelea celebrada en Miami, Saúl “Canelo” Álvarez no tuvo problema alguno para salir avante de su pelea obligatoria contra Avni Yildirim, a quien venció por nocaut técnico. El turco ya no salió al cuarto round, en el Hard Rock Stadium. Fue la primera defensa del peleador de Jalisco de los títulos mundiales de peso supermediano del CMB y la AMB, y sin duda un triunfo muy sencillo.

Álvarez en la conferencia de prensa explicó que desde diciembre el Consejo Mundial quería que enfrentara al turco, pero pagó para buscar mejor enfrentar a un campeón mundial y deseaba mejores rivales, aunque de todos modos explica, no le da gusto al público.

“Tenía que hacer la pelea en diciembre con Yildirim, la hice con Callum Smith, tuve que pagar para que él se fuera a un lado. Pero se prometió que quien ganara, Smith o yo tenía que enfrentar ya a Yildirim a fuerzas. Si yo no tuviera la meta de unificar en las 168 libras a lo mejor esta pelea no se hubiera realizado nunca. Lo que diga la gente pues… de todas maneras pelee con Callum Smith el número uno en las 168 libras y le pusieron los peros, y le buscan el lado flaco, de todos modos nunca los voy a tener contentos”.

Señaló que ya tiene diseñado el camino próximo. En mayo contra el campeón de la Organización Mundial de Boxeo, Billy Joe Saunders para unificar títulos y en septiembre con quien tenga otro cinturón. “Es una pelea donde me costará un poco de trabajo por los movimientos de Saunders. Es peleador zurdo, pero al nivel que estoy me debo acoplar a todos los estilos y estoy listo para lo que sea. Dicen que los estilos hacen las peleas y daré todo de mí para la pelea. Tengo que pelear con él para ganar ese campeonato”.

Previo al inicio del pleito, se vivió otra gran espectáculo como suele hacerlo la empresa Match Room donde apareció J Balvin para cantar sus temas de reggaeton. (Por Martín Navarro Vásquez)