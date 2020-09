Mediante un comunicado, este martes el boxeador mexicano Saúl “Canelo” Álvarez entabló una demanda por incumplimiento de contrato contra la empresa de Óscar de la Hoya, Golden Boy Promotions y la plataforma DAZN, debido a que no le han podido dar una pelea desde noviembre de 2019.

“Soy el número uno libra por libra del mundo. No tengo miedo a ningún oponente en el ring, y no voy a dejar que las fallas de mi plataforma de distribución o promotores me mantengan lejos del ring”, dijo Canelo a través del comunicado.

Agregó que ya quiere regresar al boxeo y darle a los fanáticos las peleas que se merecen. En 2018, DAZN firmó un acuerdo histórico por 365 millones de dólares por 11 peleas del jalisciense. (Por Martín Navarro Vásquez)