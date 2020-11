El boxeador jalisciense Saúl “Canelo” Álvarez es a partir de este viernes agente libre, luego de que mediante un comunicado su entrenador Eddy Reynoso así lo expuso.

“En mi carácter de manejador y entrenador de Saúl ‘Canelo’ Álvarez me permito comunicar a la comunidad boxística y a todos nuestros fans que a partir del día de hoy, 6 de noviembre, nuestro peleador se convierte en agente libre, por lo que estamos listos para continuar con su su carrera”.

Explica que de esta manera ya no depende la empresa que comanda Oscar de la Hoya y que este mismo año podría tener una pelea, la cual sería apenas la primera de este año.

Canelo, quien lleva como record 53 peleas ganadas, una sola derrota y dos empate con 36 KOs, demandó hace unas semanas a Golden Boy Promotions y a la plataforma de streaming DAZN por incumplimiento e interferencia de contrato, luego de no aceptar ninguna pelea en este 2020.

“Todo este tiempo hemos estado trabajando muy duro en el gimnasio con mucha responsabilidad y disciplina, para estar en gran forma física y estar listos para pelear este año,y así será. En breve estaremos anunciando fecha, rival y sede, regresaremos más fuertes que nunca para seguir creciendo y seguir demostrando que el boxeo mexicano es el mejor”, agregó Eddy. La última pelea de Álvarez fue justo hace un año cuando venció en Las Vegas a Sergey Kovalev. (Por Martín Navarro Vásquez)