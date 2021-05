Ante un gran ambiente en el Estadio de los Vaqueros de Dallas el boxeador mexicano Saúl “Canelo” Álvarez derrotó por nocaut técnico al peleador británico Billy Joe Saunders, quien luego de ser castigado ya no salió para el noveno round. Incluso tuvo que ser llevado a un hospital por el golpe en el pómulo y ojo derecho. El “Canelo” de esta manera cumple con la meta que tenía de sumar su tercer título de los Supermedianos, y ya tiene en su poder los cinturones del CMB, AMB y OMB.

Al final de la pelea el Canelo en la conferencia de prensa se mostró muy contento con todo lo ocurrido anoche.

“La verdad que estoy muy contento muy agradecido con la gente y la respuesta que me dieron, muy contento de volver todo a la normalidad y poder romper récord, todavía en pandemia y verlos aquí estoy contento. Celebrar con mi familia, estoy contento, todos saben lo que quiero y esperar que no se complique nada para poder buscar la pelea y unificar los títulos”.

En el combate se estableció un nuevo récord de asistencia, al oficialmente ingresar 73 mil 126 espectadores, que se convierte en la pelea de Box más taquillera en un escenario bajo techo en los Estados Unidos. Además Álvarez registró su victoria número 16 en peleas por campeonato mundial, rompiendo un empate con Miguel Canto por la tercera mayor cantidad de un boxeador mexicano. Solo Julio César Chávez con 31 y Ricardo “Finito” López tienen más. (Por Martín Navarro Vásquez)