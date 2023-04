A una semana para que se lleve a cabo la función en el estadio Akron que va a encabezar el jalisciense Saúl Álvarez contra el inglés John Ryder, el manager José “Chepo” Reynoso, dice que el “Canelo” ya terminó la etapa de entrenamiento fuerte y que le sirvió mucho concentrarse en su casa en Guadalajara; además dice que no tendrá mayores problemas para dar el peso.

“No debe tener ningún problema para el pesaje, lo vi y me señaló que no ha tenido ningún detalle, se está alimentando muy bien y queda una semana para la pelea, no creo tenga inconvenientes, pues además es un muchacho muy disciplinado”, dijo Chepo.

Se espera que el lunes John Ryder ya esté en Guadalajara y se concentrará en un hotel ubicado por López Mateos. El “Canelo” expondrá sus títulos de peso supermediano de la Asociación Mundial de Boxeo, Consejo Mundial, Federación Internacional y Organización Mundial de Boxeo, ante Ryder el próximo sábado 6 de Mayo. (Por Martín Navarro Vásquez)