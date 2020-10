Aún no está cerrado el caso, aseguró el presidente Andrés Manuel López Obrador, en relación a la masacre en la que perdieron la vida nueve de los integrantes de las familias LeBarón y Langford, en los límites de Sonora y Chihuahua.

“Vamos avanzando en la investigación, ya se informó a los familiares sobre lo realizado, y vamos a continuar, no está cerrado el caso. Vamos a conocer la verdad y se tiene que castigar a los responsables. Tenemos ventajas, yo creo que la principal es que nuestro gobierno no establece relaciones de complicidad con nadie”.

Lo anterior lo afirmó luego de reunirse con los deudos, en Bavispe Sonora, donde dijo que su administración aplicará justicia y que esta no será selectiva, pero reiteró que la violencia no puede combatirse con violencia, y por ello, aunque parezca una ingenuidad, insistirá en tratar de convencer a todos de que sólo siendo buenos podemos ser felices. (Por Arturo García Caudillo / Foto: Cuartoscuro)