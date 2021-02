El caso de la detención del ex gobernador de Puebla, Mario Marín, pasa por el combate a la impunidad pero con respeto al debido proceso y a la presunción de inocencia, asegura la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero.

“Tenemos que hacer realidad estos principios constitucionales, y la imparcialidad de los tribunales, y la objetividad de los tribunales, porque si no, no podemos avanzar en la impunidad y en la impartición de justicia en este país que tanto se requiere. Entonces esa sería mi respuesta, no respecto del ex gobernador, respecto de cualquier persona que esté investigada y cuyo proceso tenga estas garantías”.

Recordó que a la periodista Lidia Cacho, que fue la víctima en este caso, ya se le ofreció una disculpa pública, y reiteró que cualquier persona en México tiene derecho a un juicio justo. (Por Arturo García Caudillo)