El Mediocampista de Los “Panzas Verdes” de León, Luis “Chapo” Montes, indicó hoy que fue su decisión bajarse del barco y ya no acudir a la Selección Nacional, desmotivado por los pocos minutos de juego que ha tenido con el Tri.

“Tomé la decisión de no ir a la Selección. En la última convocatoria que recibí hablé con el entrenador terminando y le dije que mi intención era no ir más; la verdad es que me vine desilusionado, desmotivado y pienso que nadie es indispensable en la Selección y mucho menos yo que he tenido poca o nula participación en este proceso”.

Explicó el capitán de la Fiera, que le dolía mucho que todo mundo le dijera que andaba muy bien con el León pero cuando llegaba a la Selección era la tercera o cuarta opción por lo que decidió mejor hacerse a un lado.

(Por Manuel Trujillo Soriano).