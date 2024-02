Luego de jugar unos minutos en el triunfo de Chivas de 3-1 sobre Pumas de este sábado en el estadio Akron, el delantero Javier Chicharito Hernández habló al final del juego en conferencia de prensa para manifestar su agradecimiento y felicidad por su regreso a las canchas con el equipo que lo vio nacer en el futbol, y sobre todo tras la fractura que sufrió el año pasado en la rodilla derecha.

“Tratando de encontrar las palabras, una persona cercana a mí me mandó dos fotos de la operación. Estoy muy feliz, es una sensación gratificante. No hay mejor forma que hacerlo en casa, ganándole a uno de los equipos más grandes del país. La palabra gracias queda muy corta, estoy completamente comprometido con el equipo, con todos los que hacen esta institución y con todos los ChivaHermanos, porque hoy me volví a sentir futbolista”.

El ex jugador del Manchester United y Real Madrid dijo además que “trato de ser una persona agradecida y que pueda ayudar cada que puedo. Estoy con la disposición de ayudar de la mejor manera; aquí lo más importante son los 3 puntos. No lo hago porque me sienta líder, sino porque siento que puede ayudar al equipo”.

Javier Hernández entró de cambio al minuto 87, para volver a jugar en Chivas, lo que hacía desde el año 2010. (Por Martín Navarro Vásquez/fotoChivas)