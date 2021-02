En una función de box que montará el Code Jalisco, el excampeón mundial de peso Mínimo, Francisco El ‘Chihuas’ Rodríguez, regresa al ring para el próximo 26 de febrero en el Lienzo Charro de Talpa de Allende, Jalisco.

Rodríguez, de 27 años y marca de 33-4-1 y 24 nocauts, estaba programado para retar al también mexicano Julio César ‘Rey’ Martínez el pasado 19 de diciembre en San Antonio, Texas, por el campeonato Mosca del Consejo Mundial de Boxeo; sin embargo, enfermó el campeón y no se concretó esa batalla.

El llamado “Chihuas” se mostró contento de regresar a pelear tras casi un año de ausencia.

“Estoy muy agradecido por la oportunidad de pelear en esta tierra tan linda como es Talpa de Allende. Había escuchado de este lugar por un tema de turismo religioso, pero no lo conocía. Me siento muy comprometido de ofrecer un buen espectáculo”. En la cartelera se incluye al alto clasificado Érick López. (Por Martín Navarro Vásquez)