Chivas y América se respetaron tanto que no hubo goles en la edición celebrada este sábado en el Estadio Akron. Se pidió un Clásico sin Colores y también fue sin anotaciones, pese a que el Guadalajara tuvo la posesión de la pelota, generó varias llegadas, pero no meterle un gol a una de las peores exhibiciones del América en los últimos años. Al final el marcador fue 0-0.

Además las Águilas jugaron con 10 casi todo el segundo tiempo por la expulsión de Jonathan dos Santos.

El técnico Marcelo Leaño no estuvo fino en los cambios y aunque terminó jugando con varios hombres a la ofensiva no se le dio el resultado.

Antes de iniciar la conferencia de prensa, Leaño pidió un minuto de silencio en memoria de Tomás Boy y después se refirió así al juego.

“Es un punto que nos sabe a poco. Intentamos, tuvimos dos postes, no concretamos, no supimos aprovechar la superioridad numérica. Es un punto que nos sabe a poco porque la sensación es de que merecíamos más”, dijo el entrenador Rojiblanco.

Por su parte Fernando Ortiz, interino en Américo dijo que: “Tenemos en la cabeza poder meternos en repechaje. Urge un triunfo para cortar las distancias con los rivales que estamos cerca. Si no hubiéramos tenido la expulsión, pudiéramos haber hecho un partido quizá mejor para sacar los tres puntos”.

El defensa Luis Olivas salió lesionado. Al final la afición volvió a pedir la salida del técnico Michel Leaño. (Por Martín Navarro Vásquez / Foto: Chivas)