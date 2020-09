Con anotaciones de Leo Fernández y Nicolás el “Diente” López, los Tigres derrotaron anoche por 2-0 al Monterrey para llevarse el clásico norteño celebrado en el estadio de los Rayados. Tras la derrota el entrenador de los Rayados, Antonio Mohamed, dijo que solo fueron detalles los que marcaron la diferencia.

“Que los detalles marcaron la diferencia en el partido nosotros tuvimos las opciones no las pudimos meter ellos también me parece que ganó el que convirtió los goles no el que generó más opciones si no el que convirtió y nos tiene que servir como lección y después los jóvenes están para jugar, acá no hay jóvenes ni grandes ni viejos son jugadores de futbol están preparados para jugar”.

Por su parte, los Pumas jugando con diez hombres desde el minuto 13, por la expulsión de Favio Alvarez, rescataron empate a un gol ante Necaxa en el estadio México 68. El equipo de Aguascalientes abrió el marcador con gol de David Cabrera y a 16 minutos del final Juan Dinenno se encargó de marcar el del empate para el equipo de la UNAM.

(Por Manuel Trujillo Soriano).