Sin aficionados aún por la pandemia del Covid 19, Chivas como local en el Estadio Akron venció cómodamente, pero sufriendo al final, al Atlas 3-2.

El Rebaño estuvo arriba 3-0 con tantos de Uriel Antuna (36′), José Juan Macías (41′) e Isaác Brizuela (85′).

En la recta final reaccionaron un poco los Zorros con Ignacio Jeraldino al 87′ y Víctor Malcorra de penal al 96 pero antes había falló otra pena máxima.

Hablaron los Técnicos. Por un lado Diego Martín Cocca salió molesto y dijo que ya comenzó a darse cuenta quienes no podrían seguir al no rendir en la cancha.

“Empiezo a sacar conclusiones. Llegando no conocías el equipo sacamos buenos resultados hubo un esfuerzo están motivados, ahora el rendimiento lo vamos a medir por rendimiento quienes rindan vamos a apostar por ellos y tomar conclusiones definitivas”, señaló Cocca, quien dijo además estar decepcionado.

Por su parte el timonel del Guadalajara Víctor Manuel Vucetich dijo que lo mejor fue disfrutar el triunfo en el clásico.

“Lo más importante de hoy fue la victoria. Un Clásico que necesitábamos ganar los tres puntos que nos permiten seguir avanzando por la calificación. En esta primera parte, ya tenemos el pase a los 12 equipos, buscaremos seguir avanzando”.

El Guadalajara que le ganó por quinta ocasión consecutiva a los zorros, prácticamente confirma posición de repechaje en la siguiente fase del torneo Guardianes 2020 al llegar a 22 puntos. Atlas se va al lugar 15 con 13 unidades y se hunde. (Por Martín Navarro Vásquez)