Ya está en Guadalajara el tapatío Germán Sánchez, luego de ser operado el pasado lunes en la Ciudad de México al presentar fractura del tendón de rotuliano de la pierna izquierda. Luego de quedar fuera de Tokio 2020, analizará su futuro, pues en este momento no sabe si seguirá como clavadista.

“Hoy ya me encuentro en la ciudad de Guadalajara descansando tranquilo, y esperando este tiempo de rehabilitación que va a ser un poquito largo, unos meses me dejarán fuera de actividad, ya tendré tiempo para ver que nuevos retos tendré y que opciones en mi vida son los que voy a querer”.

Germán Sánchez ganó medallas olímpicas de plata en clavados, en Londres 2012 y Río 2016. (Por Martín Navarro Vásquez)