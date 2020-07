Reitera el subsecretario de Salud, Hugo López Gatell, que el uso de cubrebocas es una medida complementaria, pues con ella no se garantiza que se eviten los contagios de Covid.

“Se recomienda el uso de cubre bocas particularmente en los espacios cerrados en los que es difícil mantener la sana distancia Como una medida complementaria: sana distancia, lavado de manos, protección del estornudo, quedarse en casa si se tienen síntomas, y acudir prontamente a atención médica si se padece Covid aun cuando este no haya sido demostrado por laboratorio”.

Y es que insiste en que el cubre bocas no es una barrera suficientemente eficaz o efectiva, a menos que sea tricapa y se usen también goggles para proteger los ojos. (Por Arturo García Caudillo)