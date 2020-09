El histórico delantero Oribe Peralta no ha sido productivo en Chivas. Desde su llegada en junio del 2019, Oribe ha jugado poco. En el Torneo Apertura 2019 apareció en 13 juegos, sin goles y solo una asistencia. En el Clausura 2020, que fue cancelado por la pandemia, jugó 2 partidos y marcó un gol. En el actual Guardianes 2020, solo lleva 9 minutos en el campo.

Hoy dice que espera esa oportunidad de mostrar algo importante.

“Yo trabajo para mí y así intentar convencer al entrenador de que puedes colaborar, no importa el entrenador, trabajo para ser alguien importante para el grupo. Si me ponen disfrutaré y haré todo lo que está en mis manos para conseguir un resultado positivo”.

Luego de la serie de críticas que ha recibido desde que llegó a Chivas, Peralta, señaló que los errores que se cometen es un proceso, tal y como le ha ocurrido recientemente a JJ Macías y Toño Rodríguez.

“El verdadero significado de esto es no quedarte con las fallas. Detrás de una televisión o detrás de una computadora todo se ve muy fácil, muchos de quienes critican o juzgan, podrían venir y practicar un poco e intentar hacer lo que muchos de nosotros hacemos para ver cuántas veces nos equivocamos nosotros, o cuántas veces ellos se equivocan. La equivocación es un proceso para convertirte en mucho mejor profesional”.

Chivas cerró entrenamientos para mañana visitar a Necaxa y la novedad sería Raúl Gudiño en la portería. (Por Martín Navarro Vásquez)