Se llevó a cabo el sorteo de los octavos de final de la Copa del Rey, donde el Betis de los mexicanos Guardado y Laínez se medirá al Sevilla, en el clásico de la región.

Además Héctor Herrera con Atlético de Madrid se medirá a la Real Sociedad.

Por su parte Barcelona va frente al Athletic de Bilbao y Real Madrid Vs el Elche.

En las otras series: Atlético Baleares Vs Valencia, Girona Vs Rayo Vallecano, Sporting Gijón-Cádiz y Mallorca-Espanyol. (Por Martín Navarro Vásquez)