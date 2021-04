Hoy es 30 de abril, Día del Niño, pero a la fecha no se celebra de igual manera en las ciudades que en los pueblos.

Doña Carmen tiene 74 años y vende dulces en las calles de la ciudad, ella recuerda como celebraban el Día del Niño en su pueblo.

“Pero en mis tiempos, como soy fuera de aquí, allá no se celebraba. Soy hija de campesinos y pues acá era muy… ya después me vine a estudiar para acá y ya era diferente -¿De qué parte es usted?- Jesús María, Jalisco -¿En Jesús María, Jalisco no se celebraba el Día del Niño?- Pues, si acaso se celebraba, nosotros estábamos muy apartados del pueblo”.

La pandemia, las clases virtuales y el día de asueto evitarán que hoy, 30 de abril, los niños puedan festejar como se merecen aunque para ser niño el día es lo menos. (Por José Luis Jiménez Castro)