El domingo 30 de enero iniciaría operaciones Mi Macro Periférico, venga o no el presidente de la República, informa el mandatario , Enrique Alfaro.

“Yo seguiré insistiendo, me gustaría que viniera, pero el domingo 30 estamos en condiciones de empezar la operación de Mi Macro Periférico y quiero anunciarles que estaríamos haciendo el servicio gratuito, durante el día domingo 30 y el lunes 31 , sería gratuito el servicio ya con la puesta en marcha del sistema”.

Reconoce el mandatario que todavía hay detalles en la obra , pero asegura, no obstaculizan su operación. (Por Claudia Manuela Pérez)