El refuerzo del Atlas, Renato Ibarra no jugará esta noche cuando el plantel de los Zorros se mida a Chivas en la Copa Por México, y en el que será su primer juego de pretemporada. En cambio el otro refuerzo, el argentino Ignacio Malcorra sí podrá debutar, dijo el técnico de Atlas, rafael Puente del Río.

“Ignacio tiene una clara ventaja sobre Renato, él sí tendrá participación, Renato de momento no. Viene de un proceso quirúrgico a tenido buena evolución lo que confirma su extraordinario profesionalismo y vamos a ir en una línea ascendente para que pueda tener minutos y pueda entrar a la competencia sana, para ganarse un lugar”.

Aparte de Ibarra, los Zorros presentaron en videoconferencia como elementos de nuevo ingreso al argentino Ignacio Malcorra, Armando Escobar y el regreso de Edyairthr Ortega.

Hoy la cartelera inicia a las 19:00 horas cuando en el estadio de CU, en la Ciudad de México, Cruz Azul se mida a Pumas. Después en el Estadio Akron, Chivas VS Atlas, a las 9 de la noche. (Por Martín Navarro Vásquez)