Como una gran oportunidad para volver a los primeros planos, tomará el boxeador tapatío Miguel Títere Vázquez la pelea que tendrá contra el inglés Lewis Ritson el 17 de octubre en la Newcastle Arena, en Inglaterra. El combate se ha pospuesto en dos ocasiones por el Covid pero los empresarios en Inglaterra aseguran que ya es un hecho y el ex monarca comentó.

“Representa una oportunidad grande, de hecho hay una promesa de promotores de Inglaterra de que en caso de ganar ellos estarían interesados en firmar y darme peleas hasta el final de mi carrera, que como todo ciclo no me falta mucho para terminar y ellos han hecho esa promesa”.

El Títere ahora es dirigido por su padre Miguel Vázquez ya que dice que anteriormente con el entrenador que tenía desperdició tiempo y años de trabajo.

“Lo que pasó en realidad yo le atribuyo a la mala decisión de mi ex entrenador Javier Capetillo, quien buscaba que me dieras peleas de mucho dinero y otras no quería agarrarla. Eso me dio a mi para bajo porque si no peleo no puedo comer. él tuvo esa ambición de querer ganar más dinero conmigo”.

El llamado Títere Vázquez radicó en Los Ángeles California, pero ya está de planta en Guadalajara en un Gimnasio por Tetlán. En la última pelea que sostuvo, Miguel Vázquez noqueó en diciembre del año pasado a Jesus Miguel Velasco. (Por Martín Navarro Vásquez)