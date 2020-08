En el inicio de este nuevo ciclo escolar no hubo olor a mochila nueva, libros recién forrados y mucho menos se dio la oportunidad de conocer a los nuevos compañeros.

En el mejor de los casos los estudiantes iniciaron el nuevo ciclo a través de videoconferencias con sus maestros, pero otros ni a eso llegaron.

La señora Cecilia Ramírez tiene dos hijos: uno en secundaria y otro en primaria, ambos en escuelas de gobierno.

Mientras el mayor tuvo clases vía remota, a la niña sólo le dijeron lo que tenía que hacer esta semana y hasta ahí.

“Sí, esa explicación ya me va a tocar a mí como mamá, aplicarla con el niño porque no mandó ni una explicación previa, ni uña video conferencia, nada informativo. Todo va a ser de parte de mí. No, he hecho el profesor de ella nos dijo que durante 15 días no nos íbamos a basar en nada en nada de la televisión.”

Afortunadamente la señora Cecilia es maestra y puede ayudar a sus hijos a estudiar en casa, sin embargo ya desde este lunes algunos padres de familia contrataron sus servicios para que les ayude porque en otras escuelas tampoco se basarán en las clases por televisión. (Por José Luis Escamilla)