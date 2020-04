El ex portero de Pachuca, UdeG y Correcaminos, Humberto el Gansito Hernández dijo encontrarse un tanto dolido por la decisión de la Federación Mexicana de Futbol, de desaparecer el ascenso y descenso y sobre todo cambiar de tajo, la Liga Ascenso MX:

“Consternados con la noticia, es una noticia que sea como sea afecta, y que desaparezcan esta división si duele porque fueron muchos años grandes momentos, grandes recuerdos y duele. Tristemente se toma esta decisión, no la esperaba pero sí me sorprende que equipos como Querétaro, Tijuana, Puebla, ellos salieron de acá, del ascenso y tienen su lugar el mismos Tijuana gracias a al Ascenso y que voten por la abolición del descenso y ascenso si me llama mucho la atención”.

Indicó el Gansito Hernández que la meta que tiene es volver a la actividad, pues estuvo arreglado con los Potros UAEM, pero desaparecieron y ahora sueña con volver a los Leones Negros, quizá para retirarse con el equipo que fue campeón. (Por Martín Navarro Vásquez)