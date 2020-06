Aclara el subsecretario de Salud, Hugo López Gatell, que desde el Gobierno de la República nadie dio la señal para que la gente saliera a la calle y rompiera con el aislamiento social.

“Espero que nadie esté invitando a las mexicanas y los mexicanos a salir en este momento de sus casas. El Gobierno de México no lo está haciendo. Es decir, no hay razón alguna para que en este momento que el país completo está en semáforo rojo, se abran las empresas que hacen actividades no esenciales o se empiecen a realizar actividades en el espacio público, porque a lo largo de la semana que lleva este proceso designado o denominado nueva normalidad, veo con cierta inquietud, que varios medios de noticias, incluso algunos medios impresos de circulación nacional dicen esto, y esto es falso”.

Por lo pronto a cien días del primer caso detectado en México, las cifras muestran 117 mil casos de contagios de covid-19, y 13 mil 699 fallecimientos. (Por Arturo García Caudillo)