El golfista jalisciense, Carlos Ortiz dio un salto impresionante en el ranking mundial, al pasar del lugar 160 al 65, con su triunfo de ayer en el Abierto de Houston de la PGA Tour. El tapatío puso fin a una a una sequía de 42 años sin triunfos de mexicanos, tras los conseguidos en 1970 por César Sañudo y en 1978 por Víctor Regalado.

El tapatío reconoció la labor de su caddy Eduardo Castiello, quien lo mantuvo sereno en el cierre del torneo.

<a href=’http://192.168.0.4/wp-content/uploads/2020/11/4502.mp3′>4502</a>

“Es muy fácil que las emociones te ganen empezar a pensar en el futuro pero creo que hice un gran trabajo Eduardo mi Caddy me ayudó muchísimo en estará ahí platicando de cosas que ni siquiera tuvieran que ver con el golf, aparte de se mi caddy es uno de mis mejores amigos, es mi mano derecha sin el la verdad es que muchas de estas cosas no las estaría haciendo, me ha ayudado a mejorar ha estado en esta camino en el web com tour, en el PGA, ha estado en las buenas y en las malas”.

El estadounidense Dustin Johnson segundo lugar en Houston empatado con el japonés Hideki Matsuyama, se mantuvo como el numero uno del mundo.

(Por Manuel Trujillo Soriano)