Para celebrar sus 30 años de trayectoria, El Gran Silencio ofreció un concierto en el Teatro Diana de Guadalajara ante poco más de mil 500 personas.

Pisar la perla tapatía era algo que necesitaban, pues dicen es su segunda casa, así lo expresó Capricornio Man, vocalista del grupo, minutos antes de subir al escenario y en exclusiva para Notisistema.

“Pues bien contentos, ya teníamos ganas de regresar a Guadalajara. Tenemos muchos amigos acá, entonces ya teníamos ganas de regresar, ansiosos de entrar a escenario. Después de la pandemia decidimos tocar rolas de todos los discos, los tributos”.

El concierto inició poco después de las 10:30 de la noche, para dar un recorrido por sus éxitos como “Decadencia”, “Chúntaros Style”, un homenaje a José José con “Lo que no fue no será” y para despedirse con “No sabemos” tras una hora y 30 minutos ante la ovación del público de todas las edades que no dejó de bailar en ningún momento. (Por Kevin Casillas)