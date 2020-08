Al aprobar la designación de consejeros electorales de Chiapas, Michoacán, Campeche, Morelos, Durango, Sonora, Nuevo León, y San Luis Potosí, el consejero presidente del INE, Lorenzo Córdova, les hizo un llamado para que actúen con total autonomía pero respetando la Ley.

“No es una frase trillada de decir que estamos otorgando confianza, pero no cheques en blanco. Y es que lo digo desde ahora, el INE ha aprendido algo con el paso de los años, es el órgano rector del sistema nacional de elecciones, y dado que tiene la posibilidad de imponer sanciones e incluso remover a los miembros de los órganos electorales locales, eso significa que el INE tiene la facultad intrínseca de supervisar y dar seguimiento al trabajo de los propios órganos”.

Y por ello, aunque no le deben el cargo a nadie, ni a partidos políticos ni al Consejo General del INE, deben recordar que su nombramiento no es un cheque en blanco. (Por Arturo García Caudillo)