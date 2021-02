Luego de las quejas de candidatos independientes quienes acusaron que no fueron atendidas sus demandas de ampliar el plazo de recolección de firmas, afectados por la pandemia y que además usaron una aplicación para teléfonos deficiente, el presidente del Instituto electoral y de Participación Ciudadana, Guillermo Alcaraz Cross, señaló que si se consultó el tema con el Instituto Nacional Electoral, pero no se permitió ampliar plazos:

“No, sí se atendió, de hecho nosotros consultamos al Instituto Nacional Electoral, porque el Instituto Nacional fiscaliza; no podemos nosotros impactar de alguna manera los procesos de fiscalización sin primero consultar al Instituto Nacional. La respuesta de ellos es que no podíamos ampliar el tiempo”.

Los candidatos independientes acusaron que esta negativa de extender la recolección de apoyos dejó en el camino a la mayoría de los 43 aspirantes independientes y sólo cinco, a falta de dictaminación, habrían alcanzado las cifras necesarias. (Por Héctor Escamilla Ramírez / Foto: Cuartoscuro)