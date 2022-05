El mediocampista del Arsenal de Inglaterra, Marcelo Flores, eligió jugar con la Selección Mexicana aunque también tenía la opción de hacerlo para Canadá o Inglaterra.

El juvenil de 18 años publicó un mensaje en twitter donde deja clara su decisión: “Representaré a la Selección Nacional Mexicana por el resto de mi carrera profesional. ¿Qué sigue? De mi parte, seguir entrenando como siempre lo he hecho. Mi carrera apenas está comenzando y tengo mucho trabajo por delante”. “¿Quiero ir al Mundial? Claro. ¿Qué niño mexicano no sueña con querer ir a un Mundial? Pero reconozco que no soy yo quien decide eso”, publicó Flores en Twitter para ponerle fin a la polémica sobre su futuro.

(Por Manuel Trujillo Soriano)