Muy emocionado se encuentra el lanzador jalisciense Humberto Castellanos quien debutó este martes en el béisbol de las grandes ligas, como pitcher relevista de los Astros de Houston. Desde Arizona, señaló que cuando los directivos le llamaron para que se integrara al roster no lo podía creer.

“Una alegría muy grande, una gran responsabilidad de representar a mi país acá en el béisbol de los Estados Unidos. La verdad de primero no lo podía creer, muy emocionado por la noticia y traté de hacer lo mejor posible el día de ayer”.

Humberto Castellanos, nacido en el pueblo de Pegueros, que pertenece a Tepatitlán, Jalisco debutó con siete lanzamientos al pentágono en la novena entrada, donde retiró en orden a los tres bateadores que enfrentó en la victoria de los Astros 8-2 sobre los Diamondbacks.

Dijo que este éxito tiene dedicatoria especial:

“Sí principalmente para mi papá y mi mamá y toda mi familia que siempre son los que estuvieron apoyándome,y si puedo darles una satisfacción con mi debut pues gracias a Dios”.

¿Te hubiera gustado jugar con estadio lleno y con muchos mexicanos que te apoyaran?

“Sí la verdad sí me hubiera gustado que fuera con gente, hubiera estado con más emoción pero así son las circunstancias y de la manera que sea las metas siguen”.

Humberto Castellanos, está en el roster de los Astros en lugar del también azteca Roberto Osuna, quien será operado del codo derecho. (Por Martín Navarro Vásquez)