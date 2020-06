A partir del lunes abrirán hoteles en Puerto Vallarta hasta un 30 por ciento de su capacidad con áreas comunes como albercas, jardines y playas, que serán primero supervisados y deberán cubrir las más estrictas medidas sanitarias.

Acompañado del gobernador de Nayarit, Antonio Echavarria y alcaldes de la Riviera Nayarit y Puerto Vallarta, el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro informó que inicia la reactivación económica en la costa jalisciense.

“Que ajustaremos el nivel de ocupación hotelera permitido, para bajarlo a niveles de entre 25 a 30 por ciento, pero vamos a empezar operar las áreas comunes de los hoteles porque pues si no, no va a venir la gente y los gobiernos municipales de que tendrán bajo se responsabilidad garantizar que el cumplimiento de sus protocolos, particularmente en playas se haga también en las playas públicas”.

Se aclara que los bares y cantinas no podrán activarse todavía. (Por Claudia Manuela Pérez)