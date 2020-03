El próximo lunes será el presentada al gobierno español la solicitud de extradición del ex director de Pemex, Emilio Lozoya, así lo informa el canciller Marcelo Ebrard.

“La extradición se tiene que presentar, el expediente de extradición, antes del jueves de la semana entrante, y te puedo garantizar, porque ya la Fiscalía General de la República nos remitió la documentación necesaria, que va a ser presentado en tiempo y forma. Vamos a presentarlo con unos días antes, porque como hay toda esta dificultad, no es prudente esperarse hasta el jueves, entonces estimo que el día lunes esté debidamente presentado”.

Por otro lado, aseguró que las diferencias surgidas hace unos días con el presidente de El Salvador, ya quedaron en el pasado, pues lo dicho dicho está y no le interesa tener divergencias con ningún mandatario, recordando además que México está apoyando a nueve mil salvadoreños mediante los programas Sembrando Vida y Jóvenes Construyendo el Futuro. (Por Arturo García Caudillo / Foto: Archivo)