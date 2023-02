En la Liga de España se disputa la Fecha 20 y el Mallorca que dirige Javier Aguirre dio el campanazo esta mañana al derrotar por 1-0 al Real Madrid con autogol de Nacho; por el cuadro “Merengue” que tuvo un día para el olvido, Marco Asensio, falló un penal.

El “Vasco” Aguirre dijo que esta es una victoria muy importante pero que no debe engolosinar a sus jugadores porque aún no están salvados del descenso.

“Llevo 15 temporadas en España y ningún equipo con 28 puntos se ha salvado nunca, entonces hasta que no estemos cómodos faltan 18 partidos, hay que ser humildes en la victoria y en la derrota y conscientes de lo que somos, no desviarnos porque si nos desviamos nos ganan, no podemos desviarnos, no podemos permitirnos creer que somos algo que no somos de momento, otra cosa es en el futuro vamos caminando hacia allá no lo niego y no seré yo quien frene la euforia de los jugadores en el vestuario o de la gente en las tribunas pero con tranquilidad”.

Con el triunfo el Mallorca llegó a 28 puntos y se encuentra a la mita de la tabla general, por el momento alejado de las posiciones del descenso y el Real Madrid se queda con 45 puntos se queda rezagado en su pelea con el Barcelona por el primer lugar de la tabla.

(Por Manuel Trujillo Soriano/Foto@RCD_Mallorca)