Luego de no tener ofertas concretas de otros clubes, el delantero mexicano Raúl Jiménez decidió quedarse en el Wolverhampton, de Inglaterra, y la directiva anunció que el ex del América, renovó contrato hasta el año 2024.

“Es muy especial para mí porque desde el primer momento tanto Nuno como el club, los Wolves, me cobijaron, me dieron esa confianza que tanto había buscado en un equipo en Europa y hoy que la tengo estoy muy contento y no pienso soltarla. Quiero seguir trabajando fuerte, quiero seguir haciendo cosas importantes por este club para seguir estando en los primeros planos del equipo y del futbol mundial”, dijo el mexicano para las redes sociales del Wolverhampton. (Por Martín Navarro Vásquez)