Lo menos que se puede decir es que es una resolución extraña, porque se les imponen sanciones a directivos que finalmente estuvieron siempre bajo las órdenes de un presidente del Consejo de Administración de Pensiones del Estado de Jalisco (IPEJAL), Francisco de Jesús Ayón López, quien tenía un desmesurado poder y lo ejercía.

Además de ser la máxima autoridad administrativa en Pensiones de Jalisco, también ejercía como Secretario de Educación y presidente del Consejo de Administración del Sistema Intermunicipal de Agua Potable y Alcantarillado de la zona metropolitana de Guadalajara (SIAPA), todo al amparo de su muy cercanísima y estrecha amistad, desde tiempos juveniles, con el exgobernador de Jalisco Jorge Aristóteles Sandoval Díaz (2013-2018), trágicamente ultimado el más reciente viernes 18 de diciembre del 2020 en Puerto Vallarta.

Con sus naturales altibajos, debido a la explosividad del carácter de Enrique Alfaro Ramírez, quien también presumía que era su amigo, Ayón López fue enlace entre el entonces alcalde emecista de Guadalajara (2015-2018) y el mandatario estatal priista.

Este miércoles 17 de febrero del 2021 el periódico Mural publicó que por requerimiento de la Auditoría Superior del Estado de Jalisco, debido a que no solventaron irregularidades en el uso de recursos durante el ejercicio fiscal 2017, ex funcionarios del Instituto de Pensiones del Estado de Jalisco (IPEJAL) deberán pagar más de 495 millones de pesos.

¿Quiénes? Fidel Armando Ramírez, quien fue director general del Instituto; Carlos Gabriel Pinzón, ex jefe de Contabilidad; José Wilmer Sagrero, ex director de Finanzas; Artemio González, ex titular de Servicios Médicos; y Adriana Gabriela Ceja, ex directora de Administración y Servicios.

El Instituto de Pensiones, antes, durante y después de la gestión de Ayón López, ha sido un pozo muy oscuro donde no se le ve el fondo, sobre asuntos delicados:

1.- Sobre los 340 millones de pesos que el IPEJAL aportó para la construcción de la Villa Panamericana 2011 -cuyo costo total fue de mil 452 millones de pesos-, de los cuales no se han obtenido dividendos, pues por irregularidades en su edificación -relacionadas con permisos y uso de suelo- ese complejo no puede ser habitado o comercializado.

2.- Mural publicó el 10 de mayo del 2016 que había 2 mil 280 millones de pesos del IPEJAL invertidos en proyectos riesgosos. En febrero del 2010 IPEJAL aportó 89 millones de dólares -equivalentes a mil 818 millones de pesos, al tipo de cambio de este viernes 19 de junio del 2021, cuando la moneda estadounidense cotizó a 20.43 pesos- al proyecto turístico de Chalacatepec, en la Costa Alegre de Jalisco.

3.- En octubre del 2015 el IPEJAL destinó 604 millones de pesos para la construcción del acueducto de la presa El Zapotillo, que uniría a Los Altos de Jalisco con León, Guanajuato, concesionado a la empresa Abengoa, que padecía entonces graves problemas de insolvencia financiera.

4.- El 19 de mayo de 2018 Mural publicó que la contraloría interna del IPEJAL detectó que se pagó un sobreprecio de 29.3 millones de pesos en la compra de 30 medicamentos, entre ellos el omeprazol de 40 mg “Ulsen”, caja de 14 cápsulas, la cual tenía un precio de referencia de 217 pesos y la empresa Abisalud lo cobró a 2 mil 520 pesos. El hallazgo se desprendió de una auditoría practicada al contrato IPEJAL-DAS-LPL-016/2016, firmado por el IPEJAL con la empresa Abisalud por 501 millones de pesos.

5.- El 22 de octubre del 2018 se publicó en la plataforma digital de Líder Informativo 91.9 que las pérdidas económicas de los fondos del IPEJAL podrían sumar más de 2 mil 400 millones de pesos, ya que existían indicios de más inversiones de riesgo que en ese momento desconocían con precisión los trabajadores y que tenían que ver con construcción de muelles y con operaciones de barcos, advirtió secretario de organización de la Federación de Trabajadores de Jalisco, Oscar Garibay.

6.- El 17 de Febrero de 2020 el periódico El Informador publicó que, según dijo el entonces director del IPEJAL, Iván Argüelles, de mil 600 millones de pesos invertidos en Transportes Marítimos Mexicanos se recuperaron mil 200 millones y que los 400 millones pendientes se registraron como pérdida, aunque había posibilidad de recuperarlos.

¿De verdad hizo bien su trabajo la Auditoría Superior del Estado de Jalisco que encabeza Jorge Alejandro Ortiz Ramírez? ¿De verdad actuó con probidad y corrección la Comisión de Vigilancia y Sistema Anticorrupción del Congreso de Jalisco, que encabeza la diputada emecista Mirza Flores Gómez? ¿De verdad salieron rechinando de limpias la imagen y la participación de Francisco de Jesús Ayón López en el IPEJAL?

Es difícil saberlo, porque al opaco fondo del pozo del Instituto de Pensiones del Estado de Jalisco nunca ha llegado la luz. (Por Pedro Mellado Rodríguez)