Aunque aún no tiene datos sobre el resultado del Paro de Mujeres en México, su ausencia se notó hasta en la cifra de asesinatos en el país, asegura el presidente Andrés Manuel López Obrador.

“Lo interesante es que se protestó, y que no hubo violencia, ayer fue un día sin violencia, inclusive hasta en lo que te tiene que ver con la violencia en general que desgraciadamente padecemos, ayer bajó en el país el número de homicidios y de otros delitos, eso sí lo tengo, eso sí se los puedo decir. Ayer, fueron como 75 homicidios, el promedio es más alto. Bueno, a ver, 72, y en dos estados no hubo homicidios”.

De hecho, el domingo se registraron 11 asesinatos de mujeres y 10 el día de ayer. (Por Arturo García Caudillo)