En febrero continuará la socialización sobre el funcionamiento del Peribús, pero además es necesario que los usuarios sepan que no se podrá utilizar dinero en efectivo porque este sistema no tiene alcancías, reitera el secretario Estatal de Transporte, Diego Monraz Villaseñor.

“Hemos estado entregando volantes informativos con información también de un QR para el detalle de manera digital y se entrega también la tarjeta de Mi Movilidad, este plástico que ya es muy conocido en Guadalajara, porque hay que mencionar que a la entrada de las 42 estaciones del Periférico, va a ser solamente con pago electrónico, ahí los torniquetes no tienen alcancías, no podemos pagar con monedas”.

Monraz Villaseñor indica que a estas alturas, una tercera parte de los usuarios ya cuenta con su tarjeta de Mi Movilidad. Insiste en que el Peribús moverá a alrededor de 300 mil pasajeros. (Por Gricelda Torres Zambrano)