A pesar de que próximamente implementará el Índice del Bienestar para sustituir al Producto Interno Bruto, el presidente Andrés Manuel López Obrador asegura que su administración seguirá midiendo el PIB.

“Tenemos el indicador este del Producto Interno Bruto, del crecimiento, pero al mismo tiempo tenemos un indicador sobre los niveles de bienestar de nuestro pueblo, porque no quiere decir que si hay crecimiento hay bienestar, eso está probado, que no siempre es así. Crecer es que se acumule riqueza, pero no implica que esa riqueza se distribuya con equidad, con justicia. Entonces por eso necesitamos medir de otra manera, y por la relaciones que se tienen con el Banco Mundial, con el Fondo Monetario Internacional, pues van a seguir las mismas mediciones a partir del Producto Interno Bruto”.

Pero, además, asegura que se mantiene firme en su intención de alcanzar un crecimiento del seis por ciento del PIB al final de su administración. (Por Arturo García Caudillo)