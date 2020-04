Aclara el presidente Andrés Manuel López Obrador, que a pesar de que los especialistas se quejan de que no hay un plan para reactivar la economía, él dejó muy claro que no se repetirán las recetas del pasado, y aseguró que las medidas ya estaban incluidas en el Plan Nacional de Desarrollo.

“Nosotros nos adelantamos, ya sabíamos. Esto es lo que está en el Plan Nacional de Desarrollo, no es algo nuevo, es profundizar lo que ya está en el Plan Nacional de Desarrollo, porque nosotros, no olviden, dijimos que ya no íbamos a seguir aplicando la misma política económica que una y otra vez ha fracasado, y que nos llevó a esta crisis a la decadencia”.

Por ello el Plan para el Bienestar y el Empleo, beneficiará a 22 millones de personas, la inversión será de más de quinientos mil millones de pesos, se aplicará en 9 meses, generará 2 millones de empleos y otorgará 2 millones 100 mil créditos para pequeños empresarios. (Por Arturo García Caudillo / Foto:Cuartoscuro)